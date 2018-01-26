Участникам АТО напомнили о документах на право льготного проезда Для получения справки, которая обеспечивает право на льготный проезд, необходимы подтверждающий документ об участии в АТО.

Об этом заявила заместитель директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Людмила Мусияка во время заседания Координационного совета по оказанию помощи участникам АТО и членам их семей в Сумской области.

«В соответствии с областной программой осуществления компенсационных выплат за льготный проезд отдельных категорий граждан автомобильным транспортом на автобусных маршрутах общего пользования на 2016-2020 годы лицам, принимавшим участие в антитеррористической операции в составе добровольческих формирований, выдается справка установленного образца. Такой документ обеспечивает участнику АТО право на льготный проезд», - отметила Людмила Мусияка.

По ее словам, с 2016 года вышеуказанные справки получили 12 добровольцев. Однако, обязательным условием при формировании дела льготника и получении справки является наличие подтверждающего документа об участии бойца в АТО в определенный период, в определенных населенных пунктах.

«Все организации, которые подают ходатайство для выдачи такой справки добровольцам, должны формировать полный пакет необходимых документов», - подчеркнула чиновница.

Следует напомнить, что рассмотрение ходатайств организаций на выдачу справок добровольцам на льготный проезд осуществляет Координационный совет.