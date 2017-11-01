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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:47371

На Сумщине семейные ссоры закончились рукоприкладством

Полиция области за последние сутки зафиксировала три семейные драки, закончившихся телесными повреждениями.

Так, от рук нетрезвой жены получил телесные повреждения и попал в хирургическое отделение больницы с резаной раной 35-летний житель Конотопщины. В пылу ссоры молодая женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. В результате пострадавшего госпитализировали. А относительно его ревнивой «половинки» полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

С рубленой раной лба попал в больницу и 53-летний житель Белопольщины. Во время семейной ссоры телесные повреждения ему нанесла 54-летняя сожительница, которой «под руку» попал топор. Теперь мужчина находится под наблюдением врачей, а женщина дает свои показания следователям, которые открыли по ней уголовное производство по признакам ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Глуховские правоохранители проверяют причины и обстоятельства еще одной драки, в результате которой от рук 48-летнего мужчины получила перелом ребра 35-летняя жительница райцентра.

Работники полиции призывают граждан не злоупотреблять спиртным, а отношения с родными и близкими выяснять исключительно в трезвом и спокойном состоянии. Следует уважать точку зрения другого человека, соблюдать общепринятые правила поведения и относиться к окружающим так, как бы вы хотели, чтобы они сами относились к вам. Будьте взвешенными, и вам не придется стать пациентом больницы или фигурантом уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Нанесение телесных повреждений
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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