На Сумщине семейные ссоры закончились рукоприкладством Полиция области за последние сутки зафиксировала три семейные драки, закончившихся телесными повреждениями.

Так, от рук нетрезвой жены получил телесные повреждения и попал в хирургическое отделение больницы с резаной раной 35-летний житель Конотопщины. В пылу ссоры молодая женщина схватила кухонный нож и ударила мужа в живот. В результате пострадавшего госпитализировали. А относительно его ревнивой «половинки» полиция открыла уголовное производство по признакам ч.1 ст. 121 УК Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение).

С рубленой раной лба попал в больницу и 53-летний житель Белопольщины. Во время семейной ссоры телесные повреждения ему нанесла 54-летняя сожительница, которой «под руку» попал топор. Теперь мужчина находится под наблюдением врачей, а женщина дает свои показания следователям, которые открыли по ней уголовное производство по признакам ч.1 ст. 125 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Глуховские правоохранители проверяют причины и обстоятельства еще одной драки, в результате которой от рук 48-летнего мужчины получила перелом ребра 35-летняя жительница райцентра.

Работники полиции призывают граждан не злоупотреблять спиртным, а отношения с родными и близкими выяснять исключительно в трезвом и спокойном состоянии. Следует уважать точку зрения другого человека, соблюдать общепринятые правила поведения и относиться к окружающим так, как бы вы хотели, чтобы они сами относились к вам. Будьте взвешенными, и вам не придется стать пациентом больницы или фигурантом уголовного производства, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.