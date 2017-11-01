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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59247

В Сумах областная власть ответила городской по поводу пестицидов под открытым небом

Заместитель главы Сумской облгосадминистрации Николай Подопригора прокомментировал ситуацию с пестицидами на территории бывшего КСП «Тепличный» в Сумах.

По его словам, в Сумской области это не единственное место, где хранятся пестициды этого класса опасности. Однако если даже сельские советы находят возможности для их безопасного хранения, то Сумская городская власть почему-то не желает решить экологическую проблему по существующей процедуре.

Из областного фонда охраны окружающей природной среды ежегодно предусматриваются средства на осуществление перезатаривания опасных веществ при условии, что органы местного самоуправления должны обеспечить помещения для хранения пестицидов до момента их утилизации. Таким образом в прошлом году было перезатарено 37,2 тонн химических средств защиты растений на территории Московского, Сынивского и Саивского сельских советов Липоводолинского района и 8 тонн в Перекоповском сельском совете на Роменщине.

Проблему в Сумах можно было решить еще в 2014 году, когда областная власть выходила с предложением выделить средства на перезатартвание гербицидов и пестицидов на территории города. Сегодня городские власти ссылаются на то, что данный участок земли не принадлежит городу и отказывается что-то делать с этими отходами, которые ранее решением городского совета были взяты на учет. Заняться решением вопроса они соглашаются лишь при условии передачи этой земли громаде города.

На самом деле городской власти сегодня нужно только определить место для безопасного хранения ядохимикатов, и проблемы в этом нет. Ведь есть ряд предприятий, которые имеют на своих территориях специально отведенные места, где можно складировать и хранить отходы I-III класса опасности. Нет лишь желания решить проблему.

В случае предоставления Сумским городским советом документального подтверждения об определении места хранения перезатаренных пестицидов областная власть предусмотрит финансирование проведения работ по перезатартванию при формировании проекта сметы на природоохранные мероприятия в бюджете-2018.

Принципиальное решение - за Сумским городским советом, пишет сайт ОГА.

Общество Пестициды
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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