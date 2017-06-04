Сумской паралимпиец взял два «золота» на кубке мира Украинские паралимпийцы завершили предпаралимпийський сезон с 35 медалями кубка мира.

Национальная паралимпийская сборная команда Украины успешно завершила соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который с 2 по 9 февраля проходил в финском городе Вуокатти. Среди участников сборной - уроженец Сумщины Виталий Лукьяненко, который завоевал две золотые медали.

В активе украинской команды - 35 высоких наград, среди которых 10 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Паралимпиада стартует в корейском Пхенчанге вслед за Олимпиадой.