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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:23152

Сумской паралимпиец взял два «золота» на кубке мира

Украинские паралимпийцы завершили предпаралимпийський сезон с 35 медалями кубка мира.

Национальная паралимпийская сборная команда Украины успешно завершила соревнования Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, который с 2 по 9 февраля проходил в финском городе Вуокатти. Среди участников сборной - уроженец Сумщины Виталий Лукьяненко, который завоевал две золотые медали.

В активе украинской команды - 35 высоких наград, среди которых 10 золотых, 10 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Паралимпиада стартует в корейском Пхенчанге вслед за Олимпиадой.

Спорт Виталий Лукьяненко Инваспорт
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«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
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Кино Космос
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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