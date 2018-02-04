Сумчане голосуют за перенос опасных остановок

«Недавно на пешеходном переходе на ул. Роменский было травмировано девушку в ДТП. Несколько месяцев назад была на том же месте такая же трагедия. Несколько лет назад тоже была на этом месте трагедия. Во всех случаях в ДТП попадают дети. Это случается по причине близкого расположения остановки общественного транспорта до пешеходного перехода, где общественной транспорт, который находится на остановке, ограничивает видимость для пешехода и водителя. Так же расположена остановка «Троицкий собор». Пешеходы не видят автомобилей, движущихся во второй полосе движения, а водители не видят пешехода, когда на остановке стоит общественный транспорт. Предлагаю обследовать расположение остановок и перенести в случае необходимости остановки на расстояние 100 м от нерегулируемых пешеходных переходов», - пишет автор петиции Пархоменко Олег Николаевич.
Дата начала сбора подписей: 13 февраля 2018 года. До конца сбора подписей осталось 45 дней. По состоянию на 13 февраля петицию подписали 7 человек из 250 необходимых.
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