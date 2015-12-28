В Сумах «Служба 15-80» временно поменяла номер телефона

Также в отдел можно обращаться по телефону 701-008.
Александр Лысенко нашел работу Проектному офису, на должность директора которого еще в мае он назначил свою однопартийку....
Мэр Сум предложил реорганизовать службу «15-80»....
Телефоны «Службы 15-80» снова работают в обычном режиме....
С сегодняшнего дня телефоны отдела «Служба 15-80» временно прекратили работу в связи с повреждением кабеля Сумского филиала ПАО «Укртелеком»....
Внедрение мобильной связи для службы «15-80», о чем так долго говорили, прошло незамеченным для общественности....