В Сумах «Служба 15-80» временно поменяла номер телефона В связи с ремонтными работами ПАО «Укртелеком» в течение 13-14 февраля возможные перебои в работе телефонных линий отдела «Служба 15-80».

Также в отдел можно обращаться по телефону 701-008.