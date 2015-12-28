Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18184

В Сумах «Служба 15-80» временно поменяла номер телефона

В связи с ремонтными работами ПАО «Укртелеком» в течение 13-14 февраля возможные перебои в работе телефонных линий отдела «Служба 15-80».

Также в отдел можно обращаться по телефону 701-008.

Общество Служба 15-80
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Вчера 11:00

Мэр Сум снова хочет реформировать «Службу 15-80»

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29.05.2017 09:13

Сумская служба «15-80» выйдет в интернет

Мэр Сум предложил реорганизовать службу «15-80»....

28.04.2016 13:55

В Сумах телефонная связь со «Службой 15-80» восстановлена

Телефоны «Службы 15-80» снова работают в обычном режиме....

27.04.2016 21:25

В Сумах телефоны «Службы 15-80» временно не работают

С сегодняшнего дня телефоны отдела «Служба 15-80» временно прекратили работу в связи с повреждением кабеля Сумского филиала ПАО «Укртелеком»....

28.12.2015 11:15

В Сумах у службы «15-80» появился мобильный телефон

Внедрение мобильной связи для службы «15-80», о чем так долго говорили, прошло незамеченным для общественности....

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Афиша

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«Плюшевый монстр» Рафаэль Рибас (Бразилия, 2017)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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