На Сумщине в результате пожара погиб пенсионер Сегодня, 13 февраля, в 6:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Центральной в с. Томашовка Недригайловского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра, профессиональный пожарный пост пгт Терны, добровольная пожарная команда с. Хоружевка Недригайловского района, а также местная пожарная команда с. Смелое Роменского района.

На момент прибытия пожарных огнем было охвачено все помещение. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Из-за сильного задымления в здании специалистам пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 7:18 пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня, в 9:00 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля местной и добровольной пожарных команд.

Во время разбора конструкций пожарные обнаружили на полу одной из комнат дома тело хозяина 1949 г.р.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.