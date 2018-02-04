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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:22164

На Сумщине в результате пожара погиб пенсионер

Сегодня, 13 февраля, в 6:24 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Центральной в с. Томашовка Недригайловского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра, профессиональный пожарный пост пгт Терны, добровольная пожарная команда с. Хоружевка Недригайловского района, а также местная пожарная команда с. Смелое Роменского района.

На момент прибытия пожарных огнем было охвачено все помещение. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку. Из-за сильного задымления в здании специалистам пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.

В 7:18 пожар удалось локализовать, не допустив дальнейшего распространения огня, в 9:00 - ликвидировать. Всего на тушение было привлечено 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 4 работника и 2 автомобиля местной и добровольной пожарных команд.

Во время разбора конструкций пожарные обнаружили на полу одной из комнат дома тело хозяина 1949 г.р.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Право Недригайловский район Пожар Смерть на пожаре
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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