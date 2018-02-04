Наркомана, угрожавшего медсестре стулом, отпустили в зале суда Прокуратура настаивает на реальном наказании для наркозависимого мужчины, который для получения очередной дозы угрожал медсестре.

Конотопской местной прокуратурой в Апелляционный суд направлена жалоба на приговор суда первой инстанции, которым 27-летний конотопчанин за похищение и хранение наркотических средств освобождены от реального отбывания наказания.

Речь идет о наркозависимом, который в декабре прошлого года, с целью противоправного получения наркотических средств для дальнейшего употребления, пришел в Конотопскую центральную больницу. Угрожая медицинской сестре кабинета заместительной терапии стулом, мужчина забрал из ящика стола один блистер лекарственного препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее наркотическое вещество.

Как отметил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, санкция инкриминируемых обвиняемому статей предусматривала от 2 до 10 лет лишения свободы. При этом суд первой инстанции приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.

Прокуратура не согласна с таким решением, поскольку суд не в полной мере учел степень тяжести совершенного правонарушения. Поэтому прокуратура настаивает на отмене предыдущего приговора и принятии нового, согласно которому обвиняемому по ч. 2 ст. 308 (похищение наркотических средств, соединенное с угрозой применения насилия) и ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины необходимо назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы без испытательного срока, сообщает пресс-служба прокуратуры области.