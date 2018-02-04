Наркомана, угрожавшего медсестре стулом, отпустили в зале суда

Конотопской местной прокуратурой в Апелляционный суд направлена жалоба на приговор суда первой инстанции, которым 27-летний конотопчанин за похищение и хранение наркотических средств освобождены от реального отбывания наказания.
Речь идет о наркозависимом, который в декабре прошлого года, с целью противоправного получения наркотических средств для дальнейшего употребления, пришел в Конотопскую центральную больницу. Угрожая медицинской сестре кабинета заместительной терапии стулом, мужчина забрал из ящика стола один блистер лекарственного препарата, содержащего в своем составе сильнодействующее наркотическое вещество.
Как отметил руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, санкция инкриминируемых обвиняемому статей предусматривала от 2 до 10 лет лишения свободы. При этом суд первой инстанции приговорил мужчину к наказанию в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком на 3 года.
Прокуратура не согласна с таким решением, поскольку суд не в полной мере учел степень тяжести совершенного правонарушения. Поэтому прокуратура настаивает на отмене предыдущего приговора и принятии нового, согласно которому обвиняемому по ч. 2 ст. 308 (похищение наркотических средств, соединенное с угрозой применения насилия) и ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины необходимо назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы без испытательного срока, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Почти полкило маковых зерен с примесями маковой соломки нашли у ранее судимого 29-летнего сумчанина местные оперативники....
У нетрезвого нарушителя порядка полицейские обнаружили два пакетика с порошкообразным веществом неизвестного происхождения....
Сегодня, 8 февраля, на здании мэрии Конотопа неизвестные написали «Мер – вор, брехун, ублюдок»....
Из-за «рекламы» различных солей, спайсов и иных психотропных веществ, размещенной на зданиях, заборах или в сети Интернет, сотрудники Управления противодействия...
Патрульные задержали мужчину с большим количеством веществ, похожих на наркотические....