Сумчанин гулял возле ночного клуба с ножом

В дальнейшем нож был изъят и направлен на экспертное исследование, а по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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Патрульные обнаружили у мужчины три ножа с признаками холодного оружия....
Полицейские получили сообщение о помощи в супермаркете на проспекте Михаила Лушпы....
26 июня, около 15 часов, патрульные получили сообщение о мужчине, который на улице Героев Крут нарушает общественный порядок....
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