Сумчанин гулял возле ночного клуба с ножом В Сумах возле одного из развлекательных заведений города патрульный наряд полиции, который осуществлял оперативное обслуживание района, остановил 40-летнего сумчанина, при поверхностном осмотре которого они обнаружили нож, который имеет признаки холодного оружия.

В дальнейшем нож был изъят и направлен на экспертное исследование, а по данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.