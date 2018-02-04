Ночью полгорода будет без воды КП «Горводоканал» сообщает об остановке работы Токаревского водозабора на ночь.

В ночь с 15 на 16 февраля будет остановлена работа Токаревского насосной станции в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на территории станции.

Водозабор не будет работать с 23:00 до 5:00.

В это время воды не будет в домах жителей 9-го, 10-го, 12-го микрорайонов, района Василевки, ул.Харьковская, ул.СКД, ул. Екатерины Зеленко, ул. Прокофьева, ул. Замостянская, ул. Ивана Сирко и прилегающих к ним улиц.

После завершения работ водоснабжение будет восстановлено.