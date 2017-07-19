Сумским чернобыльцам выплатили помощь за январь

13 февраля было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за январь 2018 года.
Средства можно получить в учреждениях банков уже 30 января....
Постановлением Кабинета Министров Украины «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 20 сентября 2005 № 936...
16 ноября было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I...
В департаменте социальной защиты населения сообщают о том, что в Сумах завершилась выплата компенсации ликвидаторам аварии на ЧАЭС и пострадавшим...
В департаменте социальной защиты населения сообщают о том, что в Сумах завершилась выплата компенсации пострадавшим вследствие катастрофы на ЧАЄС за...