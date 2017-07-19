Сумским чернобыльцам выплатили помощь за январь Средства можно получить в учреждениях банков уже 14 февраля.

13 февраля было перечислено в полном объеме ежемесячную компенсацию за льготное обеспечение продуктами питания граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы I и II категориям за январь 2018 года.