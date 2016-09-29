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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:59250

У Сумах презентували книжку про область по 500 грн за штуку

13 лютого у Сумські обласній науковій бібліотеці презентували видання про Сумщину «Сумщина – край, що чарує та надихає».

«Дуже приємно, що нарешті в області було видано книгу, назва якої повністю відображає наші з вами спільні думки про рідний край і захоплення ним, бо Сумщина – це дійсно край, що чарує та надихає. Якість матеріалу викликає захоплення, заворожує і свідчить, що продукт готувався із душею», – зазначив на презентації книги голова облдержадміністрації Микола Клочко.

«Сумщина – край, що чарує та надихає» у кольорі та емоції майстерно передає дух нашої області. Легко і невимушено вона розкриває читачам усі грані нашої рідної Сумщини – від її історичного минулого до сьогодення, від багатої культурної спадщини до промислових потужностей, від природних надбань до наукового потенціалу, від літературних перлин до спортивних досягнень. Вона створена про людей області людьми, щиро залюбленими у свій край.

На презентації книги, організованій видавцями – одним із відомих  рекламно-видавничих агентств міста, – присутні поринули у чудову і магічну атмосферу, стали невід’ємною частиною дійства. Княгиня Ярославна, сумські козаки, Антон Чехов, герої Миколи Гоголя, музика Чайковського, шевченкові поезії, вишневі усмішки створили неймовірну атмосферу співпереживання та причетності до творення історії свого рідного краю.

Микола Клочко щиро подякував ініціаторам видання, ідейним натхненникам, а також усім, хто долучився до створення книги. Він наголосив, що таку красу приємно тримати в руках, гортати сторінки, відкривати для себе все нову і нову область. Ця книгу стане чудовим подарунком для гостей на згадку про нашу чарівну Сумщину.

На видання було витрачено майже 500 тис. грн із обласного бюджету. Всього видано 1000 екземплярів.

Общество Книга
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