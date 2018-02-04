Владислав Малыхин повторил личный рекорд Уроженец Шостки Владислав Малыхин повторил личный рекорд в помещении по прыжкам с шестом.

На соревнованиях ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018 в Праге Малыхин преодолел 5,60 метров и с этим результатом стал вторым. Победил грек Эммануил Каралис, который в тот вечер напрыгал на 5,71 м.

Сразу четверо спортсменов завершили соревнования в Чехии с результатом 5,50 м. По попытками лучшим из них был финн Томас Векстен. Он и замкнул тройку призеров, пишет ФЛАУ.