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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:36227

Владислав Малыхин повторил личный рекорд

Уроженец Шостки Владислав Малыхин повторил личный рекорд в помещении по прыжкам с шестом.

На соревнованиях ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018 в Праге Малыхин преодолел 5,60 метров и с этим результатом стал вторым. Победил грек Эммануил Каралис, который в тот вечер напрыгал на 5,71 м.

Сразу четверо спортсменов завершили соревнования в Чехии с результатом 5,50 м. По попытками лучшим из них был финн Томас Векстен. Он и замкнул тройку призеров, пишет ФЛАУ.

Спорт Владислав Малыхин Легкая атлетика
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Кино Планета Кино
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Кино Планета Кино
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«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
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Кино Планета Кино
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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