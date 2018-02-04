Владислав Малыхин повторил личный рекорд

На соревнованиях ZIMNÍ PRAŽSKÁ TYČKA 2018 в Праге Малыхин преодолел 5,60 метров и с этим результатом стал вторым. Победил грек Эммануил Каралис, который в тот вечер напрыгал на 5,71 м.
Сразу четверо спортсменов завершили соревнования в Чехии с результатом 5,50 м. По попытками лучшим из них был финн Томас Векстен. Он и замкнул тройку призеров, пишет ФЛАУ.
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