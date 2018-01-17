Сумские таможенники изъяли ювелирные украшения Ночью сумские таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во время осуществления таможенного контроля поезда «Киев - Москва» на станции Конотоп обнаружили контрабандные украшения.

Таможенники нашли в рабочем тамбуре 7 пакетов украшений. Они были скрыты в ящике пол слоем угля. Обнаружены цепочки, кольца, браслеты и подвески, изготовленные из металла белого цвета в количестве 703 штуки. Украшения изъяты и переданы в соответствующие органы для проведения экспертизы.

В отношении нарушителя, который пытался перевезти украшения, должностными лицами Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».