Сумские таможенники изъяли ювелирные украшения

Таможенники нашли в рабочем тамбуре 7 пакетов украшений. Они были скрыты в ящике пол слоем угля. Обнаружены цепочки, кольца, браслеты и подвески, изготовленные из металла белого цвета в количестве 703 штуки. Украшения изъяты и переданы в соответствующие органы для проведения экспертизы.
В отношении нарушителя, который пытался перевезти украшения, должностными лицами Сумской таможни ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины «Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием вид таможенного контроля».
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