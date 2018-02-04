Анна Плотицына выиграла турнир во Франции

Сумчанка преодолела дистанцию 60 метров с барьерами с лучшим результатом нынешнего сезона - 8,02 с. В финал в беге на 60 метров с барьерами также вышла еще одна украинка Анна Чубковцова. Ее время - 8,39 с, и она восьмая. В этой же дисциплине, но в соревнованиях мужчин Артем Шаматрин с результатом 7,84 с финишировал пятым. Победил француз Людовик Пайен (7,66 с), пишет сайт ФЛАУ.
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