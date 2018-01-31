Полиция предупреждает: на Сумщине активизировались мошенники! С начала года на территории Сумщины в полиции зарегистрировали 45 случаев мошенничества, половину из которых удалось раскрыть. «Пополнили» статистику жертв жительницы Сумского и Белопольского района, а также житель Кролевца, которые попали на крючок аферистов и потеряли свои средства на общую сумму почти 41 тыс. гривен.

Так, в полицию обратилась 73-летняя пенсионерка из Белопольского района. Женщина рассказала правоохранителям, что две незнакомки вошли в ее дом, рассказали ей о проблемах со здоровьем, после чего заверили, что на ней порча. Чтобы не случилось беды, они провели обряд «исцеления», а когда все закончилось и они ушли, из дома хозяйки дома исчезли 5200 гривен.

Еще двое аферистов, которые назвались работниками полиции, обманули 49-летнюю жительницу Сумского района. Злоумышленники на машине подъехали к дому женщины, сообщили, что ее сын совершил ДТП, в котором пострадали люди. Поэтому, чтобы его не привлекли к уголовной ответственности, предложили его «откупить». Ценой «вопроса» стали 3000 гривен и 100 долларов США, которые потерпевшая собственноручно отдала аферистам.

А вот 33-летний кролевчанин под предлогом покупки мотоцикла с помощью объявлений в Интернете остался почти без 33 тысяч гривен. Мужчина перечислил так называемому продавцу деньги на указанный счет, получив которые, злоумышленник перестал выходить на связь.

По всем фактам возбуждены уголовные производства по соответствующим частям ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». А правоохранители продолжают призывать граждан быть менее доверчивыми с незнакомцами, не впускать их в свои дома, ни при каких условиях не отдавать им деньги и заранее не перечислять средства за товары из Интернета. Будьте очень осторожны и благоразумны и обо всех советах полицейских рассказывайте своим пожилым родителям, близким и родственникам. Но если вы или ваши знакомые стали жертвой мошенников, сразу сообщайте об этом в полицию по телефону «102», сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.