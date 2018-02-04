В результате ДТП на Харьковской пострадало двое пассажиров Происшествие случилось 14 февраля, около 9:30, на улице Харьковской.

По предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомобилем Mazda, при обстоятельствах, которые на данный момент выясняются, допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz.

В результате ДТП 24-и 44-летние пассажиры легковушки Mazda получили телесные повреждения.

Патрульные огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения, во время оформления материалов ДТП следователем. Сейчас продолжаются следственные действия.