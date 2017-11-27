На Сумщине задержали мужчину, который пытался сбыть австрийский штык-нож 13 февраля в Сумском районе сотрудники оперативно-розыскных подразделений Госпогранслужбы совместно с работниками Национальной полиции задержали гражданина Украины, который пытался сбыть холодное оружие.

В ходе реализации заранее полученной оперативниками Госпогранслужбы информации о возможной попытке сбыта холодного оружия, около 14:00, возле одной из остановок общественного транспорта в с. Великая Чернеччина, общей межведомственной группой был задержан гражданин Украины. В личных вещах мужчины был обнаружен предмет - австрийский штык-нож, который классифицируется как холодное оружие.

Гражданин пояснил правоохранителям, что данный предмет он нашел во время проведения хозяйственных работ на территории собственного земельного участка и, исходя из сложного материального положения, решил его продать за 8000 гривен.

Сейчас в Сумской отдел полиции направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

По факту обнаружения у 24-летнего мужчины холодного оружия компетентными правоохранительными органами проводятся определенные законодательством меры.