Шосткинец обокрал прохожую, потерявшую на улице сознание

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 59-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил ее мобильный телефон.
Как выяснили полицейские, женщина возвращалась домой, когда на улице ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание. А когда пришла в себя - обнаружила пропажу своего средства связи.
Проведя ряд оперативных мероприятий, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. По его словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии, и он решил воспользоваться случаем для совершения кражи. Похищенный гаджет он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.
Сейчас уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Впоследствии мужчина сам выкупил из ломбарда сданный туда на реализацию мобильный и вернул его владелице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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