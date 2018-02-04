Шосткинец обокрал прохожую, потерявшую на улице сознание Полицейские Шостки разоблачили в совершении кражи 36-летнего местного жителя. Последний, увидев на улице женщину, которой стало плохо, вместо того, чтобы оказать необходимую помощь, воспользовался ситуацией и похитил у нее мобильный телефон.

В полицию с заявлением о краже мобильного телефона обратилась 59-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил ее мобильный телефон.

Как выяснили полицейские, женщина возвращалась домой, когда на улице ей неожиданно стало плохо, и она потеряла сознание. А когда пришла в себя - обнаружила пропажу своего средства связи.

Проведя ряд оперативных мероприятий, правоохранители установили подозреваемого. Им оказался 36-летний местный житель. По его словам, женщина находилась в нетрезвом состоянии, и он решил воспользоваться случаем для совершения кражи. Похищенный гаджет он сдал в ломбард, а деньги потратил на собственные нужды.

Сейчас уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Впоследствии мужчина сам выкупил из ломбарда сданный туда на реализацию мобильный и вернул его владелице, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.