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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38572

Сумские полицейские прятали виновника ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка?

Прокуратура Сумщины направила в ГУ Нацполиции в Сумской области письмо с требованием существенной активизации деятельности по противодействию и предотвращению ДТП.

В течение января 2018 года на Сумщине существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.

Органы прокуратуры обеспокоены такой тенденцией, поэтому в ГУ НП в Сумской области, как в орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка, направлено письмо с требованием существенной активизации деятельности по противодействию и предотвращению правонарушений указанной категории.

Кроме того, в письме указано, что при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области следователями допускается ряд нарушений требований законодательства во время досудебного расследования указанных преступлений.

В частности Сумским отделом полиции ГУ НП в Сумской области расследовалось уголовное производство от 9.02.2018 по факту нарушения заместителем начальника колонии по производству правил безопасности дорожного движения, повлекшее ДТП, в результате которого получила тяжелые телесные повреждения несовершеннолетняя девушка. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после чего его должны доставить в изолятор временного содержания. Однако, с жалобами на состояние здоровья, задержанного госпитализированы в больницу, где он и находился до утра. При этом сотрудников Сумской местной прокуратуры и прокуратуры области следователь вводил в заблуждение относительно места нахождения водителя.

Ненадлежащее расследование в указанном уголовном производстве привело к социальной напряженности. В связи с неэффективностью следствия постановлением прокурора области от 10.02.2018 дальнейшее досудебное расследование поручено следственному управлению ГУ НП в Сумской области.

По приведенным в письме фактам прокуратура настаивает на проведении служебной проверки и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Дтп ДТП на Роменской Прокуратура
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