Сумские полицейские прятали виновника ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка?

В течение января 2018 года на Сумщине существенно возросло количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с нарушением правил безопасности движения или эксплуатации транспорта.
Органы прокуратуры обеспокоены такой тенденцией, поэтому в ГУ НП в Сумской области, как в орган исполнительной власти, который служит обществу путем обеспечения охраны прав и свобод человека, противодействия преступности, поддержанию публичной безопасности и порядка, направлено письмо с требованием существенной активизации деятельности по противодействию и предотвращению правонарушений указанной категории.
Кроме того, в письме указано, что при отсутствии надлежащего контроля со стороны руководителя отделения расследования преступлений в сфере транспорта следственного отдела Сумского отдела полиции ГУ НП в Сумской области следователями допускается ряд нарушений требований законодательства во время досудебного расследования указанных преступлений.
В частности Сумским отделом полиции ГУ НП в Сумской области расследовалось уголовное производство от 9.02.2018 по факту нарушения заместителем начальника колонии по производству правил безопасности дорожного движения, повлекшее ДТП, в результате которого получила тяжелые телесные повреждения несовершеннолетняя девушка. Водитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после чего его должны доставить в изолятор временного содержания. Однако, с жалобами на состояние здоровья, задержанного госпитализированы в больницу, где он и находился до утра. При этом сотрудников Сумской местной прокуратуры и прокуратуры области следователь вводил в заблуждение относительно места нахождения водителя.
Ненадлежащее расследование в указанном уголовном производстве привело к социальной напряженности. В связи с неэффективностью следствия постановлением прокурора области от 10.02.2018 дальнейшее досудебное расследование поручено следственному управлению ГУ НП в Сумской области.
По приведенным в письме фактам прокуратура настаивает на проведении служебной проверки и привлечении виновных лиц к предусмотренной законом ответственности, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.
Происшествие случилось 14 февраля, около 9:30, на улице Харьковской....
Об этом сообщается на странице в Фейсбуке КП «Электроавтотранс»....
Как сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко, мужчину отпустили. Около 18:00 12 февраля за его освобождение родственники внесли денежный...
Дорожно-транспортное происшествие произошло в нескольких километрах на выезде из Липовой Долины....
Такую меру пресечения суд избрал водителю, который 9 февраля сбил на нерегулируемом пешеходном переходе на ул. Роменская 16-летнюю школьницу....