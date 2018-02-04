«Сумы» обыграли аутсайдера второй лиги Сегодня, 14 февраля, ПФК «Сумы» провел контрольный матч против житомирского «Полесья».

Игра завершилась победой сумчан со счетом 4:2.

На 10 минуте матча счет открыл Виктор Лиховидько, на 20 - отличился Дмитрий Богачев, третий гол в ворота житомирян на 27 минуте забил Ярослав Галенко. Соперник смог отыграть один мяч в первом тайме, реализовав 11-метровый удар.

Во втором тайме команды обменялись голами - на 52 минуте забил Артем Грищенко и на 68 минуте соперник ответил результативным ударом.