«Сумы» обыграли аутсайдера второй лиги

Игра завершилась победой сумчан со счетом 4:2.
На 10 минуте матча счет открыл Виктор Лиховидько, на 20 - отличился Дмитрий Богачев, третий гол в ворота житомирян на 27 минуте забил Ярослав Галенко. Соперник смог отыграть один мяч в первом тайме, реализовав 11-метровый удар.
Во втором тайме команды обменялись голами - на 52 минуте забил Артем Грищенко и на 68 минуте соперник ответил результативным ударом.
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