Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:32163

Таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные средства на границе

Работники Сумской таможни ГФС напоминают гражданам, что не все лекарственные препараты можно перевозить через границу без декларирования.

Если лекарства в составе имеют наркотические и сильнодействующие вещества, то их разрешено перевозить только с соблюдением таможенных правил.

13 февраля вечером работники Сумской таможни на пункте пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили у пассажирки поезда «Кишинев - Москва» лекарственное средство 28 таблеток «грандаксина». Это средство для лечения психоматических расстройств. Гражданка Российской Федерации, незадекларировав лекарства, пыталась перевезти их через границу, что является нарушением таможенных правил.

По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».

Право Таможня
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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