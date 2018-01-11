Таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные средства на границе

Если лекарства в составе имеют наркотические и сильнодействующие вещества, то их разрешено перевозить только с соблюдением таможенных правил.
13 февраля вечером работники Сумской таможни на пункте пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили у пассажирки поезда «Кишинев - Москва» лекарственное средство 28 таблеток «грандаксина». Это средство для лечения психоматических расстройств. Гражданка Российской Федерации, незадекларировав лекарства, пыталась перевезти их через границу, что является нарушением таможенных правил.
По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 472 Таможенного кодекса Украины «Недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения».
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