Сумщина в ТОП-7 рейтинга Минрегиона по формированию ОТГ

Согласно рейтингу, наша область является четвертой - по проценту площади области, охваченной перспективным планом, девятой - по количеству объединенных громад, десятой - по покрытию ОТГ площади области, одиннадцатой - по количеству объединившихся территориальных громад, тринадцатой - по количеству ОТГ с численностью менее 5000 человек.
Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 8 февраля этого года. В соответствии с ним, всего в Украине создано 705 объединенных территориальных громад, 40 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.
Всего объединены 3289 громады, где проживает 6,1 млн человек.
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