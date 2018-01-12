Сумщина в ТОП-7 рейтинга Минрегиона по формированию ОТГ По результатам Мониторинга процессов децентрализации власти и реформирования местного самоуправления Сумская область в рейтинге областей по формированию ОТГ за январь 2018 год поднялась на две ступеньки, по сравнению с декабрем 2017 года.

Согласно рейтингу, наша область является четвертой - по проценту площади области, охваченной перспективным планом, девятой - по количеству объединенных громад, десятой - по покрытию ОТГ площади области, одиннадцатой - по количеству объединившихся территориальных громад, тринадцатой - по количеству ОТГ с численностью менее 5000 человек.

Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 8 февраля этого года. В соответствии с ним, всего в Украине создано 705 объединенных территориальных громад, 40 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.

Всего объединены 3289 громады, где проживает 6,1 млн человек.