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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:09163

Сумщина в ТОП-7 рейтинга Минрегиона по формированию ОТГ

По результатам Мониторинга процессов децентрализации власти и реформирования местного самоуправления Сумская область в рейтинге областей по формированию ОТГ за январь 2018 год поднялась на две ступеньки, по сравнению с декабрем 2017 года.

Согласно рейтингу, наша область является четвертой - по проценту площади области, охваченной перспективным планом, девятой - по количеству объединенных громад, десятой - по покрытию ОТГ площади области, одиннадцатой - по количеству объединившихся территориальных громад, тринадцатой - по количеству ОТГ с численностью менее 5000 человек.

Мониторинг представлен Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины 8 февраля этого года. В соответствии с ним, всего в Украине создано 705 объединенных территориальных громад, 40 из них ожидают решения ЦИК о назначении первых выборов.

Всего объединены 3289 громады, где проживает 6,1 млн человек.

Политика ОТГ Рейтинг
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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