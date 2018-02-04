В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части 3022 Национальной гвардии Украины.

Освящение нового храма в честь Пресвятой Троицы совершил глава Синодального управления военного духовенства митрополит Иоанн (Яременко) вместе с архиепископом Сумским и Ахтырским Мефодием и военными священниками Киевского патриархата. Вместе с капелланами молились военнослужащие в\ч 3672 (Ахтырка) и 58-й бригады ВСУ, их родные, которые и станут здесь первыми прихожанами.

Открытие храма посетил мэр Шостки Николай Нога, мэр Конотопа Артем Семенихин, главный капеллан НГУ прот. Иван Михайлишин, клирики Сумской епархии, прихожане храма Покрова Пресвятой Богородицы и военнослужащие в/ч 3022.

После освящения храма-часовни Пресвятой Троицы состоялась праздничная Божественная литургия.

Военный священник шосткинского полка протоиерей Сергий, настоятель новой часовни, поблагодарил всех присутствующих за участие в совместном богослужении и призвал как можно чаще посещать церковь.

Начальник службы по вопросам военного духовенства Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Александр Издебский рассказал, что открытие часовен в воинских частях одобряются и поддерживаются руководством Национальной гвардии.