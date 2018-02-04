В Шостке «охотник» за металлом оставил без света часть казенного завода Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее неоднократно судимый 29-летний житель Шостки похитил 15 метров электрического кабеля, который обеспечивал освещение территории казенного завода.

К участковому офицера полиции Шостки обратился по телефону представитель одного из казенных заводов города. Мужчина рассказал полицейскому, что неизвестный отрезал и похитил часть электрического кабеля, который обеспечивал светом периметр предприятия.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковый установил причастность к краже неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, который злоупотребляет алкоголем. Последний разыскали и опросили.

По словам подозреваемого, он решил заработать деньги на очередную бутылку, похитив часть замеченного ранее электрического кабеля. Нашел лестницу, одолжил у соседа топор, и отрубил полтора десятка метров провода, который сразу же продал за 50 гривен.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.