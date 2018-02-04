Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:12201

В Шостке «охотник» за металлом оставил без света часть казенного завода

Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее неоднократно судимый 29-летний житель Шостки похитил 15 метров электрического кабеля, который обеспечивал освещение территории казенного завода.

К участковому офицера полиции Шостки обратился по телефону представитель одного из казенных заводов города. Мужчина рассказал полицейскому, что неизвестный отрезал и похитил часть электрического кабеля, который обеспечивал светом периметр предприятия.

Проведя ряд розыскных мероприятий, участковый установил причастность к краже неоднократно судимого 29-летнего местного жителя, который злоупотребляет алкоголем. Последний разыскали и опросили.

По словам подозреваемого, он решил заработать деньги на очередную бутылку, похитив часть замеченного ранее электрического кабеля. Нашел лестницу, одолжил у соседа топор, и отрубил полтора десятка метров провода, который сразу же продал за 50 гривен.

В настоящее время злоумышленник задержан и находится в изоляторе временного содержания. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
view counter

По тематике

В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части
Сегодня 17:49

В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части

В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части 3022 Национальной гвардии Украины....

Сегодня 15:00

Шосткинец обокрал прохожую, потерявшую на улице сознание

Полицейские Шостки разоблачили в совершении кражи 36-летнего местного жителя. Последний, увидев на улице женщину, которой стало плохо, вместо того, чтобы...

Вчера 15:35

Полицейские поймали веловора

В Глухове благодаря неравнодушию граждан работники полиции вычислили ранее судимого 42-летнего мужчину, который «покусился» на оставленный без присмотра велосипед местной...

12.02.2018 17:49

В Шостке неопытность клиентки банка стоила ей потери денег

В полицию с заявлением о краже денег обратилась 32-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил 2000 гривен, которые...

12.02.2018 16:32

Во вторник возобновляются занятия в шосткинских школах

Завтра, 13 февраля, шосткинские школьники снова сядут за парты....

Новости

В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части
Сегодня 17:49
Сумщина в ТОП-7 рейтинга Минрегиона по формированию ОТГ
Сегодня 17:09
Таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные средства на границе
Сегодня 16:32
Конотопчанку, которая из ревности ударила мужа ножом, посадили под домашний арест
Сегодня 16:24
В Шостке «охотник» за металлом оставил без света часть казенного завода
Сегодня 16:12
«Сумы» обыграли аутсайдера второй лиги
Сегодня 15:58
Анна Плотицына выиграла турнир во Франции
Сегодня 15:30
Сумчане собирают подписи под петицией за роспуск исполкома
Сегодня 15:06
Шосткинец обокрал прохожую, потерявшую на улице сознание
Сегодня 15:00
Сумские полицейские прятали виновника ДТП, в котором пострадала 16-летняя девушка?
Сегодня 14:38
Владислав Малыхин повторил личный рекорд
Сегодня 14:36
У Сумах презентували книжку про область по 500 грн за штуку
Сегодня 13:59
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
«Фердинанд» Фердинанд (США, 2017)
Кино Космос
10:00 – 40 грн.
"Рафаэль: властелин искусства"
"Рафаэль: властелин искусства"
Кино Планета Кино
18.00
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
«МИФ » Леонид Кантер, Иван Ясной (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:20 21:00
Best Short. Зима, прощай!
Best Short. Зима, прощай!
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 17:40
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
«Тоня против всех» Стивен Роджерс (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:45 18:40 22:20
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
«Сламбер: Лабиринты сна» Джонатан Хопкинс (Великобритания, США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:15
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
«Пятьдесят оттенков свободы» Джеймс Фоули (США, 2017)
Кино Космос
14:40 – 45 грн. 16:45 – 45 грн. 18:50 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.