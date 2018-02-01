Конотопчанку, которая из ревности ударила мужа ножом, посадили под домашний арест

Конотопской местной прокуратурой 25-летней женщине сообщено о подозрении в умышленном нанесении телесных повреждений средней тяжести своему мужу. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 1 ст. 121 (умышленное повреждение, не опасное для жизни, но которое повлекло длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату трудоспособности менее чем на одну треть) УК Украины.
Как выяснилось в ходе следствия, 12 февраля 2018 года около 17.00 жена, так и не дождавшись своего 34-летнего мужа, который не ночевал дома, отправилась на его поиски. Не долго думая, женщина пошла к их общей знакомой. Страшные надежды жены оправдались, именно там она и нашла своего любимого. Заподозрив его в супружеской измене, женщина схватила со стола нож и ударила мужа в живот. Пострадавший бригадой скорой медицинской помощи был доставлен в хирургическое отделение Конотопской ЦРБ, где его немедленно прооперировали.
Как сообщает руководитель Конотопской местной прокуратуры Сергей Сегида, пока жизнь мужчины вне опасности. Его жене избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. За содеянное ей грозит лишение свободы на срок от пяти до восьми лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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