В Сумах с начала года помогли 266 переселенцам Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели 59 дел. По результатам заседания пяти внутренне перемещенным лицам было решено назначить (восстановить) пенсии и осуществить возврат сумм недополученных пенсий за прошлый период, а также назначить 51 внутренне перемещенному лицу ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов государственных социальных выплат.

В связи с отсутствием по фактическому месту жительства и по другим причинам, комиссией отказано в назначении (возобновлении) пенсии трем гражданам.

С начала года проведено шесть заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 305 дел, в результате которых 266 внутренне перемещенным лицам назначена ежемесячная адресная помощь и другие виды государственных социальных выплат, 21 человеку назначена (восстановлено) пенсия.