В Сумах с начала года помогли 266 переселенцам

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели 59 дел. По результатам заседания пяти внутренне перемещенным лицам было решено назначить (восстановить) пенсии и осуществить возврат сумм недополученных пенсий за прошлый период, а также назначить 51 внутренне перемещенному лицу ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов государственных социальных выплат.
В связи с отсутствием по фактическому месту жительства и по другим причинам, комиссией отказано в назначении (возобновлении) пенсии трем гражданам.
С начала года проведено шесть заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 305 дел, в результате которых 266 внутренне перемещенным лицам назначена ежемесячная адресная помощь и другие виды государственных социальных выплат, 21 человеку назначена (восстановлено) пенсия.
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