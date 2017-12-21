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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах с начала года помогли 266 переселенцам

Состоялось очередное заседание комиссии по рассмотрению заявлений граждан по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам.

В ходе заседания члены комиссии рассмотрели 59 дел. По результатам заседания пяти внутренне перемещенным лицам было решено назначить (восстановить) пенсии и осуществить возврат сумм недополученных пенсий за прошлый период, а также назначить 51 внутренне перемещенному лицу ежемесячную адресную помощь для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг и других видов государственных социальных выплат.

В связи с отсутствием по фактическому месту жительства и по другим причинам, комиссией отказано в назначении (возобновлении) пенсии трем гражданам.

С начала года проведено шесть заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 305 дел, в результате которых 266 внутренне перемещенным лицам назначена ежемесячная адресная помощь и другие виды государственных социальных выплат, 21 человеку назначена (восстановлено) пенсия.

Общество Переселенцы Соцпомощь
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