На Сумщине изъяли около 400 граммов марихуаны

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, работники полиции, по месту жительства 31-летнего жителя села Камень Кролевецкого района обнаружили тайник в котором находилось 150 граммов марихуаны и самодельное устройство для ее применения.
В селе Бишкинь Лебединского района полицейские провели проверку на причастность 30-летнего мужчину к совершению квартирной кражи. Проводя осмотр домовладения, где проживает гражданин, на кухне, в чугуне среди кучи посуды, работники полиции обнаружили стеклянную баночку из-под кофе, в которой находилось около 200 граммов измельченного сухого вещества растительного происхождения, похожего на марихуану. 51-летняя хозяйка, объяснила, что «траву» хранила для собственных нужд.
В Путивле, в парке работники полиции задержали 33-летнюю женщину, у которой обнаружили и изъяли 10 граммов марихуаны.
Еще три и семь граммов марихуаны обнаружили и изъяли работники Сумского отдела полиции у 19-летнего и 47-летнего мужчин на территории Сум. Также в Сумах, уже у другого 19-летнего парня, правоохранители обнаружили и изъяли приспособления для употребления марихуаны.
За незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта злоумышленникам, согласно ч.1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины может угрожать ограничение или лишение свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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