Сумские таможенники остановили вывоз из страны почтовых марок Сумские таможенники не позволили вывезти с территории Украины партию коллекционных почтовых марок.

Незаконно их переместить пытался гражданин Казахстана. Факт зафиксирован во время таможенного контроля на таможенном посту «Бачевск». Раритетные марки таможенники обнаружили в дорожной сумке с личными вещами во время осмотра транспортного средства, на котором перемещался правонарушитель. В таможенную декларацию мужчина этот товар не внес и не заявил при устном опросе. Это были 767 коллекционных почтовых марок до 1991 года выпуска.

Таким образом, гражданин нарушил таможенные правила, предусмотренные статьей 471 Таможенного кодекса Украины. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напоминаем, что вывоз за пределы территории Украины знаков почтовой оплаты, выданных до 1991 года, возможно только при наличии соответствующего разрешения.

Согласно требованиям п. 9 Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу разрешение на вывоз за пределы территории Украины не нужен для знаков почтовой оплаты Украины: почтовых марок и блоков, маркированных почтовых конвертов и маркированных почтовых карточек, выданных после 1991 года.