Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:43216

Сумские таможенники остановили вывоз из страны почтовых марок

Сумские таможенники не позволили вывезти с территории Украины партию коллекционных почтовых марок.

Незаконно их переместить пытался гражданин Казахстана. Факт зафиксирован во время таможенного контроля на таможенном посту «Бачевск». Раритетные марки таможенники обнаружили в дорожной сумке с личными вещами во время осмотра транспортного средства, на котором перемещался правонарушитель. В таможенную декларацию мужчина этот товар не внес и не заявил при устном опросе. Это были 767 коллекционных почтовых марок до 1991 года выпуска.

Таким образом, гражданин нарушил таможенные правила, предусмотренные статьей 471 Таможенного кодекса Украины. По данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил.

Напоминаем, что вывоз за пределы территории Украины знаков почтовой оплаты, выданных до 1991 года, возможно только при наличии соответствующего разрешения.

Согласно требованиям п. 9 Инструкции о порядке оформления права на вывоз, временный вывоз культурных ценностей и контроля за их перемещением через государственную границу разрешение на вывоз за пределы территории Украины не нужен для знаков почтовой оплаты Украины: почтовых марок и блоков, маркированных почтовых конвертов и маркированных почтовых карточек, выданных после 1991 года.

Право Марки Таможня
view counter

По тематике

Вчера 16:32

Таможенники обнаружили незадекларированные лекарственные средства на границе

Работники Сумской таможни ГФС напоминают гражданам, что не все лекарственные препараты можно перевозить через границу без декларирования....

Сумские таможенники изъяли ювелирные украшения
Вчера 12:24

Сумские таможенники изъяли ювелирные украшения

Ночью сумские таможенники совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины во время осуществления таможенного контроля поезда «Киев - Москва» на станции...

На границе изъяли монеты XIX века
31.01.2018 13:14

На границе изъяли монеты XIX века

Сумские таможенники уже в который раз обнаружили монеты, которые незаконно перевозят граждане....

29.01.2018 10:46

Изъятые на сумской границе монеты поедут в Кропивницкий

Эти монеты - часть коллекции. Ее 9 мая прошлого года пытался провезти в Россию гражданин Чехии....

В поезде нашли контрабандные книги
17.01.2018 08:40

В поезде нашли контрабандные книги

Сегодня ночью таможенники пункта пропуска «Хутор-Михайловский» обнаружили незадекларированные книги....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.