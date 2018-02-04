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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00208

В Ахтырке горела двухэтажка

Пожарные ликвидировали пожар двухэтажного здания в центре города.

14 февраля в 6:47 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре двухэтажного здания на ул.Шевченко в г. Ахтырка. На вызов выехал дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 4 минуты пожарные прибыли на место пожара. Как было установлено, загорелась кровля здания, общая площадь которой составляла 600 кв. м. Утеплителем огонь быстро распространялся, и образовалось сильное задымление. Существовала угроза переброски пламени на расположенное неподалеку здание, где находились помещения магазинов.

Учитывая ситуацию на тушение дополнительно привлекли работников 31-го профессионального пожарного поста с с.Климентово и резервный караул ахтырских пожарных. Работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания. Для обеспечения бесперебойной подачи воды в очаг горения пришлось направлять пожарные автоцистерны для дозаправки от ближайших уличных гидрантов, находившиеся на расстоянии 200 и 600 м от места пожара.

В 7:14 удалось остановить дальнейшее распространение пламени и локализовать возгорание на площади около 150 кв. м. Чтобы полностью потушить огонь пожарным пришлось разбирать конструкции кровли и проливать отдельные очаги горения. В 12:15 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 26 человек личного состава и 5 единиц спецтехники пожарно-спасательной службы.

На месте работала следственно-оперативная группа в составе работников подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Как было установлено, здание, где произошел пожар, не эксплуатировалось. Причина возгорания и нанесенный ущерб выясняются.

Общество Ахтырка Пожар
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