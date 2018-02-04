В Сумах бомж чуть не поджег многоэтажку В Сумах во время ликвидации пожара в подвале 9-этажного дома спасатели эвакуировали бездомного.

14 февраля в 22:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании в подвале многоквартирного дома на ул. Нижнехолодногорской в г. Сумы. О пожаре сообщили жители 1-го этажа, которые почувствовали дым на лестничной площадке. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 3-й и 1-й Государственных пожарно-спасательных частей.

Уже через 5 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что в подвале дома образовалось задымление в результате горения мусора. Проведенной разведкой был обнаружен мужчина без определенного места жительства, который лежал возле очага горения. Спасатели вывели бездомного в безопасное место на улицу, медицинская помощь ему не понадобилась. Существовала угроза распространения пламени на всю площадь подвала.

В 22:38 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 22:43 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 11 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Вследствие возгорания уничтожен мусор на площади 1 кв. м.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Спасатели призывают граждан быть ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.

ожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем.