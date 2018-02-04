Сумские биатлонистки снова без медалей на Олимпиаде Сегодня, 15 февраля, в корейском Пхенчанге прошла индивидуальная гонка у биатлонисток.

К сожалению, украинские биатлонистки не радуют своих болельщиков. Лучшей стала студентка СумГУ Юлия Джима – 20-ое место с 2 промахами. Сумчанка Валентина Семеренко с 1 промахом на 4 огневых рубежах показала 25-ый результат. Вита Семеренко показала 63-й результат с 5 промахами. Уроженка Сум Анастасия Меркушина с 6 промахами была только 69-ой. Чемпионкой стала шведка анна Эберд. Серебро у словачки Анастасии Кузьминой. Бронза у немки Лауры Дальмайер.