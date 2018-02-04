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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:30176

В Шостке разоблачили «находчивого» вора

Пока двое мужчин выясняли между собой отношения с помощью кулаков, 55-летний житель Шостки воспользовался случаем и похитил у одного из участников кошелек с деньгами и мобильный телефон.

В полицию с заявлением о краже обратился 48-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный похитил у него мобильный телефон и кошелек, в котором находилось 156 гривен.

Как выяснили полицейские, кража произошла во время конфликта между посетителями одного из кафе города. Поссорившись, мужчины вышли на улицу и начали драться. Именно во время драки у потерпевшего и пропали вещи.

«Проведя проверку, правоохранители вычислили злоумышленника, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 55-летний житель города, который стал свидетелем конфликта. По его словам, он лишь воспользовался ситуацией и подобрал «потерянные» вещи. Деньги подозреваемый потратил, а средство связи собирался подарить дочке».

Полицейские уже вернули похищенное владельцу. Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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