В Шостке разоблачили «находчивого» вора

В полицию с заявлением о краже обратился 48-летний житель Шостки. Мужчина рассказал правоохранителям, что неизвестный похитил у него мобильный телефон и кошелек, в котором находилось 156 гривен.
Как выяснили полицейские, кража произошла во время конфликта между посетителями одного из кафе города. Поссорившись, мужчины вышли на улицу и начали драться. Именно во время драки у потерпевшего и пропали вещи.
«Проведя проверку, правоохранители вычислили злоумышленника, - комментирует Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался 55-летний житель города, который стал свидетелем конфликта. По его словам, он лишь воспользовался ситуацией и подобрал «потерянные» вещи. Деньги подозреваемый потратил, а средство связи собирался подарить дочке».
Полицейские уже вернули похищенное владельцу. Уголовное производство открыто по признакам ч. 1 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража» уже направлено в суд. Мужчине грозит наказание в виде уплаты штрафа или даже лишения свободы на срок до трех лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
В Шостке освятили храм-часовню на территории военной части 3022 Национальной гвардии Украины....
Чтобы раздобыть деньги на спиртное, ранее неоднократно судимый 29-летний житель Шостки похитил 15 метров электрического кабеля, который обеспечивал освещение территории...
Полицейские Шостки разоблачили в совершении кражи 36-летнего местного жителя. Последний, увидев на улице женщину, которой стало плохо, вместо того, чтобы...
В Глухове благодаря неравнодушию граждан работники полиции вычислили ранее судимого 42-летнего мужчину, который «покусился» на оставленный без присмотра велосипед местной...
В полицию с заявлением о краже денег обратилась 32-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала правоохранителям, что неизвестный похитил 2000 гривен, которые...