В Сумах у иностранного студента обнаружили наркотики

Так, в ходе проведения профилактических мероприятий оперативники Сумского отдела полиции нашли у 24-летнего иностранца наркотики. Во время осмотра квартиры, которую он снимал, полицейские нашли 50 граммов измельченного вещества растительного происхождения, похожего на марихуану.
«Подозреваемый является студентом одного из высшего учебного заведения города, - комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Он объяснил полицейским, что наркотические вещества привез со своей родины и использовал в кулинарных потребностях».
Наркотики правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование, а в отношении их владельца следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которое предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.
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