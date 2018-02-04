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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:15228

В Сумах у иностранного студента обнаружили наркотики

На территории области, начиная с 6 февраля, проводится профилактическая отработка под условным названием «Мигрант». Ее целью является - раскрытие тяжких и особо тяжких и других видов преступлений, к совершению которых причастны иностранцы, а также уголовных преступлений, жертвами которых стали иностранные граждане и выявления нарушителей установленных правил пребывания в Украине, нелегальных мигрантов и других иностранцев, не имеющих оснований для дальнейшего пребывания в государстве.

Так, в ходе проведения профилактических мероприятий оперативники Сумского отдела полиции нашли у 24-летнего иностранца наркотики. Во время осмотра квартиры, которую он снимал, полицейские нашли 50 граммов измельченного вещества растительного происхождения, похожего на марихуану.

«Подозреваемый является студентом одного из высшего учебного заведения города, - комментирует Павел Карабута, начальник Сумского отдела полиции. - Он объяснил полицейским, что наркотические вещества привез со своей родины и использовал в кулинарных потребностях».

Наркотики правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование, а в отношении их владельца следователи открыли уголовное производство по ч.1 ст.309 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта», которое предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы сроком до трех лет.

Право Наркотики
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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