Романтичного сумчанина приняли за вора План парня поздравить любимую с Днем святого Валентина почти разрушили работники полиции, которые оперативно прибыли на место вызова.

Празднование уже любимого среди многих украинский Дня святого Валентина в Сумах прошло спокойно и цивилизованно, а сообщений о различных событиях и правонарушениях на линию 102 поступило не более чем обычно. Однако вчера, рано утром произошел один случай, который едва не помешал влюбленному юноше сделать сюрприз своей любимой.

Так, около пяти часов утра, мужчина, который спешил на работу и проходил мимо многоэтажки по улице Прокофьева, заметил трех молодых парней у окна чьей-то квартиры на первом этаже. Один из них стоял на табуретке, а другие - его поддерживали. Подумав, что какие-то воры пытаются влезть через окно в чужую квартиру, прохожий немедленно позвонил в полицию.

Правоохранители, быстро прибывшие на место происшествия, по указанному адресу действительно увидели три мужские фигуры под темными окнами. Но о попытке преступления здесь даже не было речи. Просто молодой влюбленный сумчанин попросил двух друзей помочь оригинально поздравить свою девушку и стал украшать окно, за которым в постели спала его любимая. Романтик собственноручно изготовил оригами и закрепил на окне подарок.

Работники полиции очень доброжелательно отнеслись к придуманному парнем романтического признания в любви и не помешали его планам. Но и не забыли поблагодарить внимательного прохожего за бдительность и неравнодушие ко всему, что происходит на улицах нашего города, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.