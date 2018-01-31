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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:35268

На Сумщине местный житель хранил дома нелегальные стволы и патроны

Факт хранения без соответствующих разрешений двух единиц огнестрельного оружия, пороха и более четырех десятков патронов задокументировали полицейские Середина-Буды.

В ходе оперативно-профилактической отработки полицией Середина-Будского района, одному из участковых офицеров полиции поступила информация от жителей одного из сел, что 59-летний односельчанин нелегально хранит у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Чтобы проверить полученную информацию несколько участковых пришли в дом подозреваемого гражданина, и не зря. Во время осмотра его жилища полицейские нашли пистолет браунинг «дамского типа» калибра 5,6 мм (образца 1906 года) и 46 патронов к нему калибра 5,6 мм, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-58 16 калибра и две металлические банки с веществом, по внешним признакам похожим на порох весом около 150 граммов. Никаких разрешительных документов владелец этого вооружения не было. По словам мужчины пистолет с патронами, ружье и порох остались ему в наследство от умерших родственников.

Сотрудники полиции изъяли все эти «находки» и направили на экспертное исследование, а по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение оружия... без предусмотренного законом разрешения». Санкция статьи предусматривает уголовное наказание от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Оружие Середина-Буда
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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