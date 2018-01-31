На Сумщине местный житель хранил дома нелегальные стволы и патроны Факт хранения без соответствующих разрешений двух единиц огнестрельного оружия, пороха и более четырех десятков патронов задокументировали полицейские Середина-Буды.

В ходе оперативно-профилактической отработки полицией Середина-Будского района, одному из участковых офицеров полиции поступила информация от жителей одного из сел, что 59-летний односельчанин нелегально хранит у себя дома огнестрельное оружие и боеприпасы.

Чтобы проверить полученную информацию несколько участковых пришли в дом подозреваемого гражданина, и не зря. Во время осмотра его жилища полицейские нашли пистолет браунинг «дамского типа» калибра 5,6 мм (образца 1906 года) и 46 патронов к нему калибра 5,6 мм, гладкоствольное охотничье ружье ИЖ-58 16 калибра и две металлические банки с веществом, по внешним признакам похожим на порох весом около 150 граммов. Никаких разрешительных документов владелец этого вооружения не было. По словам мужчины пистолет с патронами, ружье и порох остались ему в наследство от умерших родственников.

Сотрудники полиции изъяли все эти «находки» и направили на экспертное исследование, а по данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины «Незаконное хранение оружия... без предусмотренного законом разрешения». Санкция статьи предусматривает уголовное наказание от трех до семи лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.