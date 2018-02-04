Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:40379

Девочку, убившую бабушку молотком, освободили через неполные 3 года

Мелитопольский горрайонный суд постановил освободить осужденную досрочно.

В 2014 году в Сумах произошло убийство, шокировавшее не только этот областной центр, но и всю Украину: 14-летняя Богдана Ж. хладнокровно убила родную бабушку, нанеся ей 7 ударов молотком по голове. Смерть старушки наступила на месте преступления от страшных травм.

Правоохранителям малолетняя убийца сообщила о мотивах жестокой расправы – бабушка не отпускала ее погулять на улице. Тогда она спустилась в подвал, взяла молоток, и расправилась с пожилой родственницей.

Приговор для несовершеннолетней оказался мягким – 4 года лишения свободы. Но и этого срока этапированная в Мелитопольское учреждение исполнения наказаний №144 Богдана Ж. за «колючкой» не отбыла – руководство колонии ходатайствовало о досрочном освобождении примерно ведущей себя убийцы, и Мелитопольский горрайонный суд с доводами пенитенциариев согласился.

Ко дню освобождения осужденная не пробыла в местах лишения неполные 2 года и 9 месяцев, пишет Наш Город.

Право Освобождение Убийство
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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