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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:55245

Ахтырчане проиграли аматорам

На Кубке Пожечевского под Полтавой прошли матчи за 5-ое и 7-ое места.

В матче за пятое место сошлись ахтырский «Нефтяник» и «Олимпия» (Савинцы). Наши земляки не сумели обыграть любителей с Полтавщины. Единственный гол за «нефтяников» забил Яременко в начале второго тайма, пропустив в первом два.

В матче за 7-ое место встретились чемпион Сумщины «Агробизнес ТСК» из Ромен и «Динамо» из Решетиловки. Игра звершилась в пользу соперников ромечан 3:2.

Спорт «Нефтяник-Укрнефть» Агробизнес TSK Футбол
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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