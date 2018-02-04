Ахтырчане проиграли аматорам На Кубке Пожечевского под Полтавой прошли матчи за 5-ое и 7-ое места.

В матче за пятое место сошлись ахтырский «Нефтяник» и «Олимпия» (Савинцы). Наши земляки не сумели обыграть любителей с Полтавщины. Единственный гол за «нефтяников» забил Яременко в начале второго тайма, пропустив в первом два.

В матче за 7-ое место встретились чемпион Сумщины «Агробизнес ТСК» из Ромен и «Динамо» из Решетиловки. Игра звершилась в пользу соперников ромечан 3:2.