Ахтырчане проиграли аматорам

В матче за пятое место сошлись ахтырский «Нефтяник» и «Олимпия» (Савинцы). Наши земляки не сумели обыграть любителей с Полтавщины. Единственный гол за «нефтяников» забил Яременко в начале второго тайма, пропустив в первом два.
В матче за 7-ое место встретились чемпион Сумщины «Агробизнес ТСК» из Ромен и «Динамо» из Решетиловки. Игра звершилась в пользу соперников ромечан 3:2.
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