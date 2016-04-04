На Сумщине появятся 4 новых ФМ-станции Радиопояс национального вещания будет создан на Сумщине.

Об этом сообщает представитель Нацсовета по телевидению и радиовещению на Сумщине Лариса Якубенко.

«15 февраля состоялся конкурс на получение лицензии на вещание с использованием FM-частот в Белополье (90,5 МГц), Глухове (104,4 МГц), Ахтырке (103,7 МГц), Тростянце (105,4 МГц). Победителями конкурса стали редакции проводного вещания "Радио ВИР", "Радио Глухов", ТРК «Ахтырка» и вновь созданное предприятие ТРК "Тростянец".

Учредители - местные и районные советы - предусмотрели в бюджетах средства на создание ФМ-станций. Более того, Сумщина подает хороший пример: руководители городов лично приезжают в Национальный совет отстаивать интересы своих общин. В прошлый раз это был Юрий Бова (Тростянец), на этот раз - мэр г. Ахтырки Игорь Алексеев.

Напомню, что конкурсными условиями предусмотрено, что в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи местной тематики. Остальное время - ретрансляция программ общественного вещателя. Редакции планируют осуществлять ретрансляцию «Радіо Промінь» и «Радіо Культура».

К сожалению, претендентов на частоту 101,1 МГц в г. Конотопе не нашлось», - написала она.