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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:50267

На Сумщине появятся 4 новых ФМ-станции

Радиопояс национального вещания будет создан на Сумщине.

Об этом сообщает представитель Нацсовета по телевидению и радиовещению на Сумщине Лариса Якубенко.

«15 февраля состоялся конкурс на получение лицензии на вещание с использованием FM-частот в Белополье (90,5 МГц), Глухове (104,4 МГц), Ахтырке (103,7 МГц), Тростянце (105,4 МГц). Победителями конкурса стали редакции проводного вещания "Радио ВИР", "Радио Глухов", ТРК «Ахтырка» и вновь созданное предприятие ТРК "Тростянец".

Учредители - местные и районные советы - предусмотрели в бюджетах средства на создание ФМ-станций. Более того, Сумщина подает хороший пример: руководители городов лично приезжают в Национальный совет отстаивать интересы своих общин. В прошлый раз это был Юрий Бова (Тростянец), на этот раз - мэр г. Ахтырки Игорь Алексеев.

Напомню, что конкурсными условиями предусмотрено, что в общем объеме собственного вещания не менее 15% должны составлять информационные передачи местной тематики. Остальное время - ретрансляция программ общественного вещателя. Редакции планируют осуществлять ретрансляцию «Радіо Промінь» и «Радіо Культура».

К сожалению, претендентов на частоту 101,1 МГц в г. Конотопе не нашлось», - написала она.

Общество Радио ФМ-станции
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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