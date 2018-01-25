В январе цены на Сумщине поползли вверх

На потребительском рынке области цены на продукты питания и безалкогольные напитки повысились на 1,3%, сообщает главное управления статистики в Сумской области.
Среди продуктов питания заметно - на 8,4% и 7,8% - выросли в цене фрукты и овощи. В рамках 2,7% -0,6% подорожали пшено, яйца, молоко, кондитерские изделия из сахара, масло сливочное, масло подсолнечное, хлеб. Вместе с тем, снизились цены на крупы гречневые - на 2,3%, рыбу и продукты из рыбы - на 0,7%, сахар, а также макаронные изделия - на 0,5%.
На потребительском рынке непродовольственных товаров и услуг в январе 2018 года произошло повышение стоимости газа сжиженного для бытовых нужд, тарифов на горячую воду, отопление, топлива и масел, выросла плата за содержание детей в дошкольных учреждениях, увеличилась стоимость услуг связи, амбулаторных услуг.
Вместе с тем, несколько снизились цены на одежду и обувь.
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