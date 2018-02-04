Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:43609

На Сумщине 81-летняя жена убила 79-летнего мужа

Под процессуальным руководством прокуратуры устанавливаются обстоятельства убийства 81-летней женой своего 79-летнего мужа.

Середина-Будский отдел Шосткинского местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 79-летнего мужчины. Как выяснилось, преступление совершил его 81-летняя жена. Женщина утверждает, что таким образом, по просьбе погибшего, избавила его от страданий, поскольку человек был тяжелобольным и прикованным к постели.

Установлено, что трагедия произошла в с. Кренидовка Середина-Будского района утром 15 февраля 2018 года. Тело мужчины с проломленной палкой головой обнаружила соседка, которая и сообщила об этом в полицию.

Сейчас сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако окончательную квалификацию действий женщины будут определены только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической, которая даст ответ на вопрос: осознавала женщина значение своих действий и руководила ли ими, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Середина-Буда Убийство
view counter

По тематике

Сегодня 13:40

Девочку, убившую бабушку молотком, освободили через неполные 3 года

Мелитопольский горрайонный суд постановил освободить осужденную досрочно....

На Сумщине местный житель хранил дома нелегальные стволы и патроны
Сегодня 13:35

На Сумщине местный житель хранил дома нелегальные стволы и патроны

Факт хранения без соответствующих разрешений двух единиц огнестрельного оружия, пороха и более четырех десятков патронов задокументировали полицейские Середина-Буды....

Сегодня 10:21

Тростянчанке дали 10 лет за убийство

К 10 годам лишения свободы приговорена женщина, которая убила своего соседа....

08.02.2018 14:04

На Сумщине уголовник рецидивист с Донбасса обокрал медработников

Работники Середина-Будского отделения полиции оперативно раскрыли ряд краж из кабинетов местной районной больницы и задержали вора....

07.02.2018 15:19

На Сумщине внука подозревают в убийвстве деда

Бурынские полицейские расследуют смерть 86-летнего пенсионера....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.