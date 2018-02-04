На Сумщине 81-летняя жена убила 79-летнего мужа

Середина-Будский отдел Шосткинского местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту убийства 79-летнего мужчины. Как выяснилось, преступление совершил его 81-летняя жена. Женщина утверждает, что таким образом, по просьбе погибшего, избавила его от страданий, поскольку человек был тяжелобольным и прикованным к постели.
Установлено, что трагедия произошла в с. Кренидовка Середина-Будского района утром 15 февраля 2018 года. Тело мужчины с проломленной палкой головой обнаружила соседка, которая и сообщила об этом в полицию.
Сейчас сведения в ЕРДР внесены по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако окончательную квалификацию действий женщины будут определены только после проведения всех необходимых экспертиз, в том числе комплексной психолого-психиатрической, которая даст ответ на вопрос: осознавала женщина значение своих действий и руководила ли ими, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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