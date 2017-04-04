Кролевчане отличились на чемпионате Харькова по джиу-джитсу

Среди прочих, за первенство боролись ученики Кролевецкой ДЮСШ «Олимп».
Результаты впечатляют: Кирилл Карпенко (2001 г.р.) - два первых места, Тарас Захарченко (2007) - 1 и 3 места, Даниэль Преображенко (2004) - 1 место, Станислав Шамров (2007), Ростислав Мащенко (2004), Даниил Салов (2002) – вторые места, Дмитрий Замула (2002) - третье место.
Подготовил спортсменов тренер Дмитрий Бочаров.
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