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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Кролевчане отличились на чемпионате Харькова по джиу-джитсу

4 февраля состоялся открытый чемпионат города Харькова по джиу-джитсу.

Среди прочих, за первенство боролись ученики Кролевецкой ДЮСШ «Олимп».

Результаты впечатляют: Кирилл Карпенко (2001 г.р.) - два первых места, Тарас Захарченко (2007) - 1 и 3 места, Даниэль Преображенко (2004) - 1 место, Станислав Шамров (2007), Ростислав Мащенко (2004), Даниил Салов (2002) – вторые места, Дмитрий Замула (2002) - третье место.

Подготовил спортсменов тренер Дмитрий Бочаров.

Спорт Джиу-джитсу
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«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
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«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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