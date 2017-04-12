Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:30218

На Сумщине задумались над качеством молока

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с аграриями и представителями молокоперерабатывающих предприятий обсудил ситуацию на рынке молока в области и дальнейшие перспективы.

По словам главы Сумской ОГА, сейчас важной задачей в аграрной сфере является решение проблемы с уменьшением поголовья коров и повышение качества молока, которое собирается от населения, ведь 89% молока, закупленного от личных крестьянских хозяйств - второго сорта. Вместе с тем, с 1 июля этого года ожидаются изменения в Государственный стандарт по условиям закупки молока, согласно которым останется три сорта молока экстра-класс, высший и первый. Поэтому вопрос качества - первоочередной.

По мнению присутствующих представителей молокоперерабатывающих предприятий, также в первую очередь необходимо заняться качеством, а уже потом говорить о цене и о переработке. Молокозаводам выгоднее закупать сырье крупными партиями и в одном месте. Об этом свидетельствует и статистика: большинство молока поступает на перерабатывающие предприятия нашей области, а именно 80%, от сельскохозяйственных предприятий, от населения же - только 20%. Средняя закупочная цена от домохозяйств также значительно ниже.

Как сообщил директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак, на государственном и областном уровне вводится ряд мер для урегулирования ситуации на рынке молока. Так, областной программой развития АПК предусмотрена финансовая поддержка коммунальных предприятий, которые могут заниматься молокопереработкой или работать как заготовительные пункты по формированию партии молочного сырья для дальнейшей реализации. Сейчас в программы разрабатываются изменения, чтобы сделать ее условия более привлекательными для аграриев.

По его словам, создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - в приоритете относительно объединения мелкотоварных аграрных производителей, ведь такие шаги значительно повысят качество молока в домохозяйствах - членах объединения.

Семейные фермерские хозяйства, создание которых сейчас поддерживается государством, призваны обеспечить качественным сырьем кооперативы. Для ферм, где будет содержаться до 12 коров, закуплено доильное и охлаждающее оборудование, что является еще одним перспективным рычагом влияния на рынке молока. Ведь в конкурентных условиях преимущества имеет тот производитель, который предлагает высокое качество продукции.

Экономика Молоко
view counter

По тематике

08.09.2017 13:12

Конотопский молокозавод-должник продолжал пользоваться арестованным имуществом

Ситуация вокруг невыплаченных миллионных средств за сданное молоко предприятию ООО «Малка-Транс» получила широкую огласку, ведь действительно нерадивые бизнесмены, пользуясь результатами...

06.09.2017 14:40

Сумской молокозавод получил разрешение на экспорт в ЕС

Сумской молочный завод. входящий в состав «Милкиленд», молочной группы с активами в Украине, РФ и Польше, получил разрешение на экспорт...

22.08.2017 14:30

Антимонопольный комитет взялся за молокозаводы

При закупке молока у населения молокоперерабатывающие предприятия занижают цены....

Украина расширяет сотрудничество с Китаем
08.05.2017 12:54

Украина расширяет сотрудничество с Китаем

Недавно закончила работу миссия компетентного органа Китая, которая оценивала в Украине систему госконтроля за безопасностью пищевых продуктов по части производства...

12.04.2017 12:11

В Сумском районе селяне блокировали молоковозы

Так люди решили противостоять, по их мнению, произволу Сумского молокозавода....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.