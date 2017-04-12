На Сумщине задумались над качеством молока Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко вместе с аграриями и представителями молокоперерабатывающих предприятий обсудил ситуацию на рынке молока в области и дальнейшие перспективы.

По словам главы Сумской ОГА, сейчас важной задачей в аграрной сфере является решение проблемы с уменьшением поголовья коров и повышение качества молока, которое собирается от населения, ведь 89% молока, закупленного от личных крестьянских хозяйств - второго сорта. Вместе с тем, с 1 июля этого года ожидаются изменения в Государственный стандарт по условиям закупки молока, согласно которым останется три сорта молока экстра-класс, высший и первый. Поэтому вопрос качества - первоочередной.

По мнению присутствующих представителей молокоперерабатывающих предприятий, также в первую очередь необходимо заняться качеством, а уже потом говорить о цене и о переработке. Молокозаводам выгоднее закупать сырье крупными партиями и в одном месте. Об этом свидетельствует и статистика: большинство молока поступает на перерабатывающие предприятия нашей области, а именно 80%, от сельскохозяйственных предприятий, от населения же - только 20%. Средняя закупочная цена от домохозяйств также значительно ниже.

Как сообщил директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак, на государственном и областном уровне вводится ряд мер для урегулирования ситуации на рынке молока. Так, областной программой развития АПК предусмотрена финансовая поддержка коммунальных предприятий, которые могут заниматься молокопереработкой или работать как заготовительные пункты по формированию партии молочного сырья для дальнейшей реализации. Сейчас в программы разрабатываются изменения, чтобы сделать ее условия более привлекательными для аграриев.

По его словам, создание сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - в приоритете относительно объединения мелкотоварных аграрных производителей, ведь такие шаги значительно повысят качество молока в домохозяйствах - членах объединения.

Семейные фермерские хозяйства, создание которых сейчас поддерживается государством, призваны обеспечить качественным сырьем кооперативы. Для ферм, где будет содержаться до 12 коров, закуплено доильное и охлаждающее оборудование, что является еще одним перспективным рычагом влияния на рынке молока. Ведь в конкурентных условиях преимущества имеет тот производитель, который предлагает высокое качество продукции.