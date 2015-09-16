В Сумах почтили воинов-интернационалистов

Здесь собрались представители власти, общественности, духовенства, воины прошлых боевых действий и современные защитники границ и независимости Украины, чтобы сказать слова благодарности ветеранам и почтить память погибших.
«На той войне «афганцы» не боялись смотреть в глаза смерти. Во время российской агрессии они также в числе первых пошли защищать свое государство, показали молодым побратимам пример мужества и победы, учили, поддерживали и оберегали их. Все они заслуживают нашего уважения», - отметил во время митинга глава облгосадминистрации Николай Клочко.
После митинга-реквиема присутствующих пригласили в областную филармонию, где проходило торжественное чествование участников боевых действий на территории других государств.
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