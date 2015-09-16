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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:15203

В Сумах почтили воинов-интернационалистов

В 29-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана в сумском сквере на улице Герасима Кондратьева состоялся митинг-реквием и возложение цветов к Мемориалу погибшим воинам.

Здесь собрались представители власти, общественности, духовенства, воины прошлых боевых действий и современные защитники границ и независимости Украины, чтобы сказать слова благодарности ветеранам и почтить память погибших.

«На той войне «афганцы» не боялись смотреть в глаза смерти. Во время российской агрессии они также в числе первых пошли защищать свое государство, показали молодым побратимам пример мужества и победы, учили, поддерживали и оберегали их. Все они заслуживают нашего уважения», - отметил во время митинга глава облгосадминистрации Николай Клочко.

После митинга-реквиема присутствующих пригласили в областную филармонию, где проходило торжественное чествование участников боевых действий на территории других государств.

Общество Афганцы
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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