В Сумах почтили воинов-интернационалистов В 29-ую годовщину вывода советских войск из Афганистана в сумском сквере на улице Герасима Кондратьева состоялся митинг-реквием и возложение цветов к Мемориалу погибшим воинам.

Здесь собрались представители власти, общественности, духовенства, воины прошлых боевых действий и современные защитники границ и независимости Украины, чтобы сказать слова благодарности ветеранам и почтить память погибших.

«На той войне «афганцы» не боялись смотреть в глаза смерти. Во время российской агрессии они также в числе первых пошли защищать свое государство, показали молодым побратимам пример мужества и победы, учили, поддерживали и оберегали их. Все они заслуживают нашего уважения», - отметил во время митинга глава облгосадминистрации Николай Клочко.

После митинга-реквиема присутствующих пригласили в областную филармонию, где проходило торжественное чествование участников боевых действий на территории других государств.