В Сумах пройдет очередной тур высшей лиги по волейболу

Тур пройдет в корпусе № 3 СумГУ (Петропавловская, 57, 2 этаж).
Расписание игр:
17 февраля
15.00 «ШВСМ-СумДУ» (Сумы) – «НУФВСУ» (Киев)
17.00 «Спартак» (Свалява) – «Юракадемия-2» (Харьков)
18 февраля
11.00 «НУФВСУ» - «Юракадемия-2»
13.00 «ШВСМ-СумДУ» - «Спартак»
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