Молдованин не довез до России орден «Отечественной войны»

15 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины награды.
Во время осмотра микроавтобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter», которым в качестве пассажира оставлял Украину гражданин Молдовы, пограничники в кармане сумочки среди других вещей мужчины обнаружили орден «Отечественной Войны».
Сейчас обнаруженная награда, которая перемещалась через границу с нарушением таможенных правил, изъята. На правонарушителя составлен соответствующий административный материал.
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