Молдованин не довез до России орден «Отечественной войны» 15 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины награды.

15 февраля в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни пресекли попытку незаконного вывоза из Украины награды.

Во время осмотра микроавтобуса марки «Mercedes-Benz Sprinter», которым в качестве пассажира оставлял Украину гражданин Молдовы, пограничники в кармане сумочки среди других вещей мужчины обнаружили орден «Отечественной Войны».

Сейчас обнаруженная награда, которая перемещалась через границу с нарушением таможенных правил, изъята. На правонарушителя составлен соответствующий административный материал.