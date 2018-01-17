В Сумах пьяные ограбили пенсионера

Происшествие случилось на улице Достоевского. 70-летний мужчина как раз убирал территорию своего домовладения, как во двор зашли двое неизвестных граждан, которые к тому же были в нетрезвом состоянии. Когда хозяин приказал им покинуть двор, неизвестные схватили четыре куска металла, которые лежали во дворе и бросились бежать. Как потом уже увидел заявитель, похищенное они погрузили на велосипед и поехали в направлении Курского проспекта.
За считанные минуты экипаж патрульной полиции прибыл на место происшествия. Опросив заявителя и узнав приметы воров, инспекторы начали их поиски.
При обследовании Курского проспекта, неподалеку от места совершения преступления, инспекторы обнаружили двух мужчин, которые перевозили на велосипеде металлолом.
Во время общения с полицейскими, 28- и 39-летние граждане вели себя агрессивно и очень нервничали, в то же время они имели явные признаки алкогольного опьянения. Объяснить историю происхождения металлолома мужчины не смогли. По имеющимся базами стражи порядка выяснили, что оба гражданина ранее имели проблемы с законом. Заявитель, прибывший на место происшествия, узнал воров.
Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище) УК.
Двух жителей Сум по подозрению в совершении грабежа задержали группа реагирования полиции охраны....
В Сумах патрульные оперативно разыскали несовершеннолетнего грабителя....
Добычей неоднократно судимого 17-летнего злоумышленника стал дешевый мобильный телефон, отобранный у 32-летней женщины....
В Сумах полиция задержала юношу, который от нечего делать, ограбил школьника, отобрав у него мобильный телефон....
В Бурыни, находясь под действием алкоголя, ранее судимый 26-летний житель Глуховского района неудачно пытался отобрать у пожилой женщины сумку....