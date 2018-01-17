В Сумах пьяные ограбили пенсионера Патрульные по горячим следам задержали двух нетрезвых мужчин, которые обокрали сумчанина прямо у него на глазах.

Происшествие случилось на улице Достоевского. 70-летний мужчина как раз убирал территорию своего домовладения, как во двор зашли двое неизвестных граждан, которые к тому же были в нетрезвом состоянии. Когда хозяин приказал им покинуть двор, неизвестные схватили четыре куска металла, которые лежали во дворе и бросились бежать. Как потом уже увидел заявитель, похищенное они погрузили на велосипед и поехали в направлении Курского проспекта.

За считанные минуты экипаж патрульной полиции прибыл на место происшествия. Опросив заявителя и узнав приметы воров, инспекторы начали их поиски.

При обследовании Курского проспекта, неподалеку от места совершения преступления, инспекторы обнаружили двух мужчин, которые перевозили на велосипеде металлолом.

Во время общения с полицейскими, 28- и 39-летние граждане вели себя агрессивно и очень нервничали, в то же время они имели явные признаки алкогольного опьянения. Объяснить историю происхождения металлолома мужчины не смогли. По имеющимся базами стражи порядка выяснили, что оба гражданина ранее имели проблемы с законом. Заявитель, прибывший на место происшествия, узнал воров.

Полицейские вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 186 (грабеж, соединенный с проникновением в жилище) УК.