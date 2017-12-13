В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили печатную продукцию

В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа при осмотре пассажирского купе одного из вагонов поезда с помощью специального прибора пограничного контроля в межпотолочном пространстве и ниши для багажа обнаружила 28 коробок с печатной продукцией в ассортименте.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 38-летний гражданин Молдовы.
Сейчас выявленная печатная продукция изъята. Общее количество глянцевых журналов и книг подсчитывается. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.
В Середина-Будском районе пограничники Сумского отряда совместно с оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и УСБУ в Сумской области не допустили незаконного перемещения...
Пограничники отдела «Сопычь» Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск» обнаружили изделия из натурального камня, которые перемещался...
Сотрудники управления Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с пограничниками задержали в Краснопольском районе четыре грузовика с промышленными и...
22 декабря пограничники Сумского отряда задержали гражданина Украины, который пытался незаконно переместить в Россию груз сырной продукции....
В пункте контроля «Хутор-Михайловский» пограничники обнаружили изделия из натурального меха....