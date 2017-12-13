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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В поезде «Москва-Кишинев» пограничники обнаружили печатную продукцию

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками СБУ и работниками таможни обнаружили большое количество печатной продукции, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.

В ходе реализации информации, полученной от сотрудников СБУ, совместная межведомственная группа при осмотре пассажирского купе одного из вагонов поезда с помощью специального прибора пограничного контроля в межпотолочном пространстве и ниши для багажа обнаружила 28 коробок с печатной продукцией в ассортименте.

Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 38-летний гражданин Молдовы.

Сейчас выявленная печатная продукция изъята. Общее количество глянцевых журналов и книг подсчитывается. На правонарушителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Граница контрабанда
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