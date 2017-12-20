На Сумщине громаде вернули водоканал

В деле № 920/9/18 Хозяйственного суда Сумской области речь идет о сотрудничестве между Кириковским поселковым советом и физическим лицом - предпринимателем об аренде имущественного комплекса по водоснабжению.
В суд с исковым заявлением обратился прокурор Ахтырской местной прокуратуры - вернуть территориальной громаде в лице Кириковский поселкового совета Великописаревского района Сумской области целостный имущественный комплекс по водоснабжению. Его общая стоимость составляет почти 300 000 гривен.
В обоснование исковых требований прокурор ссылается на то, что договор аренды коммунального имущества нотариально не удостоверялся и государственная регистрация договора не проводилась, поэтому ответчик пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований. Также в договоре отсутствуют все необходимые существенные условия, а именно: не определено арендную плату с учетом независимой оценки имущества.
Ответчик исковые требования признает.
Суд вынес решение в котором обязал ФЛП вернуть Кириковскому поселковому совету безосновательно приобретенное имущество в натуре и компенсировать расходы по уплате судебного сбора истцу, сообщает сайт суда.
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