На Сумщине громаде вернули водоканал Хозяйственный суд вернул территориальной громаде Ахтырки имущественный комплекс по водоснабжению общей стоимостью почти 300 тыс. гривен

В деле № 920/9/18 Хозяйственного суда Сумской области речь идет о сотрудничестве между Кириковским поселковым советом и физическим лицом - предпринимателем об аренде имущественного комплекса по водоснабжению.

В суд с исковым заявлением обратился прокурор Ахтырской местной прокуратуры - вернуть территориальной громаде в лице Кириковский поселкового совета Великописаревского района Сумской области целостный имущественный комплекс по водоснабжению. Его общая стоимость составляет почти 300 000 гривен.

В обоснование исковых требований прокурор ссылается на то, что договор аренды коммунального имущества нотариально не удостоверялся и государственная регистрация договора не проводилась, поэтому ответчик пользуется недвижимым имуществом коммунальной собственности без достаточных правовых оснований. Также в договоре отсутствуют все необходимые существенные условия, а именно: не определено арендную плату с учетом независимой оценки имущества.

Ответчик исковые требования признает.

Суд вынес решение в котором обязал ФЛП вернуть Кириковскому поселковому совету безосновательно приобретенное имущество в натуре и компенсировать расходы по уплате судебного сбора истцу, сообщает сайт суда.