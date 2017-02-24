Для маленьких сумчан устроят Масленицу во дворах К празднику Масленицы для детей в четырех дворах сумских многоэтажек 17 и 18 февраля устроят настоящие представления.

Организует их один из победителей городского конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета на 2018 год, общественная организация «Центр общественных инициатив «Интеллект Сумщины» в рамках проекта «Детские праздники во дворах сумских многоэтажек».

В программе мероприятия предусмотрены угощение блинами, веселые конкурсы, музыкальные подвижные игры со снегом.

Праздник продлится в течение двух дней, 17 и 18 февраля.

В первый день он начнется в 11:00 на детской площадке между домами № 31, № 33, № 39, № 41, № 43 по ул. Харьковской и по ул. Заливной, 1 (со стороны реки).

В воскресенье, 18 февраля, в 11:00 праздничная программа развернется во дворе дома № 25 по ул. Горького (за магазином «Свежий ветер»), а в 14:00 - на детской площадке возле дома № 22 по ул. Интернационалистов.