Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:54316

Для маленьких сумчан устроят Масленицу во дворах

К празднику Масленицы для детей в четырех дворах сумских многоэтажек 17 и 18 февраля устроят настоящие представления.

Организует их один из победителей городского конкурса по определению программ (проектов, мероприятий), разработанных институтами гражданского общества в сфере работы с детьми и молодежью, для выполнения (реализации) которых предоставляется финансовая поддержка из городского бюджета на 2018 год, общественная организация «Центр общественных инициатив «Интеллект Сумщины» в рамках проекта «Детские праздники во дворах сумских многоэтажек».

В программе мероприятия предусмотрены угощение блинами, веселые конкурсы, музыкальные подвижные игры со снегом.

Праздник продлится в течение двух дней, 17 и 18 февраля.

В первый день он начнется в 11:00 на детской площадке между домами № 31, № 33, № 39, № 41, № 43 по ул. Харьковской и по ул. Заливной, 1 (со стороны реки).

В воскресенье, 18 февраля, в 11:00 праздничная программа развернется во дворе дома № 25 по ул. Горького (за магазином «Свежий ветер»), а в 14:00 - на детской площадке возле дома № 22 по ул. Интернационалистов.

Досуг Масленица
view counter

По тематике

Сегодня 09:35

Что подготовили городские власти сумчанам на Масленицу

В субботу, 17 февраля, при содействии городских властей в Сумах традиционно состоятся массовые мероприятия праздника проводов зимы....

12 февраля в истории
12.02.2018 09:06

12 февраля в истории

12 февраля именины празднуют: Степан, Василий, Григорий, Иван, Петр, Федор....

08.02.2018 12:08

Что подготовили городские власти сумчанам на Масленицу

В следующую субботу, 17 февраля, при содействии городских властей в Сумах традиционно состоятся массовые мероприятия праздника проводов зимы....

На Масленицу сумские спасатели устроили праздник безопасности
27.02.2017 08:29

На Масленицу сумские спасатели устроили праздник безопасности

25 февраля в сумском городском парке имени Кожедуба состоялись культурно-развлекательные мероприятия, посвященные Масленице....

24.02.2017 10:01

Завтра сумчане будут провожать зиму

В субботу, 25 февраля, в Сумах состоится праздник «Сумская масленица»....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
«Стремглав» Марина Степанская (Украина, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 14:10
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
«Хэппи-энд» Михаэль Ханеке (Франция, Австрия, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 21:00
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
«Эйфория» Лиза Лангсет (Швеция, Германия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 19:00 23:00
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
«Место встречи» Паоло Дженовезе (Италия, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
«Колесо чудес» Вуди Аллен (США, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:00 23:15
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
«Махнем на Луну!» Алекс Оррелл, Эдуардо Шульдт (Перу, 2017)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 3D 10:30 16:10 CINETECH+, 2D 12:20
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
«Чёрная Пантера» Райан Куглер (США, 2018)
Кино Космос
11:40 – 40 грн. 14:10 – 45 грн. 18:40 – 50 грн.
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.